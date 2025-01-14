انت الان تتابع النفط قرب أعلى مستوياته في 4 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 يناير 2025, 5:17 صباحاً

تراجعت أسعار النفط في بداية تعاملات الأسواق، اليوم الثلاثاء؛ لكنها ظلت قرب أعلى مستوياتها في أربعة أشهر. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتاً، إلى 80.79 دولار للبرميل. كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس "الوسيط الأمريكي" 16 سنتاً، إلى 78.66 دولار للبرميل.

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