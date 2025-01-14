شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أطعمة شائعة لتخفيف آلام والتهاب المفاصل فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

يزيد فصل الشتاء من آلام والالتهاب المفاصل والعظام بسبب برودة الطقس، وهو ما قد يؤثر على أداء الأنشطة اليومية، وفي حين يلتزم معظم الناس بالأدوية والمراهم لعلاج ألم المفاصل، ويقول خبراء الصحة، إن إجراء تعديلات على النظم الغذائي وإضافة أطعمة معينة يمكن أن يساعد في تقليل ألم والتهاب المفاصل بشكل طبيعي، بالإضافة إلى تحسين صحة العظام، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلى.. 9 أطعمة يمكن أن تقلل من ألم والتهاب المفاصل في الشتاء:

الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين والسلمون المرقط غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي من المعروف أنها تقلل الالتهاب في الجسم، حيث تعمل أحماض أوميجا 3 على تقليل إنتاج الجزيئات الالتهابية التي تسمى السيتوكينات والإيكوسانويدات، ووفقًا لتقرير نُشر في المجلة الرقمية لأفضل الأسماك لالتهاب المفاصل، فقد ذُكر أن التأثيرات المضادة للالتهابات من أحماض أوميجا 3 مفيدة ليس فقط لتخفيف التهاب المفاصل ولكن أيضًا في الوقاية من الأمراض الأخرى المرتبطة بالالتهاب، وقد أظهرت أبحاث أخرى أن الاستهلاك المنتظم للأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3 يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض آلام المفاصل، وخاصة في حالات مثل التهاب المفاصل الروماتويدي وهشاشة العظام.

الكركم

يحتوي الكركم على مركب نشط يسمى الكركمين، والذي يتمتع بخصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، وقد وجدت الدراسات أن الكركمين يمكن أن يسد المسارات الالتهابية في الجسم ويقلل من الألم والتورم في المفاصل، ويمكن إضافة الركم إلى نظامك الغذائي بأثر من طريق مثل إضافته للطعام أو العصائر أو تناوله بمفرده أو مع الحليب كما يمكن تناوله كمكمل غذائى، ويُفضل لتعزيز امتصاص الكركم إضافة قليل من الفلفل الأسود أو الدهون الصحية مثل زيت الزيتون فهو فعال للغاية.

الزنجبيل

يستخدم الزنجبيل منذ فترة طويلة في الطب التقليدي لقدرته على تخفيف الألم وتقليل الالتهاب في الجسم، ويحتوي الزنجبيل على مركبات نشطة بيولوجيًا مثل جينجيرول، ومن المعروف أن لهذه المركبات تأثيرات مسكنة للألم ومضادة للالتهابات، ويمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم للزنجبيل، سواء كان طازجًا أو مجففًا، في تقليل تصلب المفاصل والتورم والشعور بعدم الراحة، ويمن تناوله مع الماء الدافئ أو في طهى الطعام أو إضافته للعصائر.

الخضراوات الورقية

تحتوي الخضراوات الورقية على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تدعم صحة المفاصل بشكل عام، وهذه الخضراوات غنية بشكل خاص بفيتامين K، الذي يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة العظام من خلال دعم تنظيم الكالسيوم وتقليل الالتهابات، بالإضافة إلى ذلك، تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في هذه الخضراوات، مثل فيتامين C وبيتا كاروتين، في تقليل الإجهاد التأكسدي، والذي يمكن أن يساهم في آلام المفاصل، لذلك فإن دمج الخضروات الورقية في وجباتك يوفر العناصر الغذائية الأساسية التي تعزز عمل ووظيفة المفاصل.

التوت

التوت مثل الفراولة والتوت الأزرق والأحمر والأسود مليئة بمضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الجسم من الضرر التأكسدي الذى يعزز الالتهابات في الجسم، مما يؤدي بدوره إلى تفاقم آلام المفاصل، ولقد ثبت أن الأنثوسيانين الموجودة في التوت، والتي تمنحها لونها النابض بالحياة، تقلل الالتهاب والألم لدى الأفراد المصابين بهشاشة العظام وغيرها من حالات التهاب المفاصل، لذلك يمكن أن توفر حفنة من التوت كوجبة خفيفة أو إضافتها إلى العصائر دفعة لذيذة ومفيدة لنظامك الغذائي.

المكسرات والبذور

المكسرات مثل الجوز واللوز والبذور مثل بذور الكتان وبذور الشيا هي مصادر ممتازة للدهون الصحية، وخاصة أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تساعد في تقليل التهاب المفاصل، فالجوز على وجه الخصوص، غني بحمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهى دهون أوميجا 3 النباتية، لذلك فإن إضافة حفنة من هذه المكسرات والبذور إلى نظامك الغذائي لا يساعد فقط في مكافحة الالتهابات ولكن أيضًا في تعزيز الصحة العامة.

الثوم

الثوم ليس مجرد إضافة لذيذة للوجبات لتعزيز النكهة، بل له أيضًا خصائص مضادة للالتهابات معروفة يمكن أن تساعد في تخفيف حدة آلام المفاصل، وقد وجد أن مركبات الكبريت الموجودة في الثوم، مثل ثنائي كبريتيد الأليل، تقلل الالتهاب في الجسم وتثبط الإنزيمات التي تساهم في تخفيف آلام المفاصل والتورم، وقد يساعد تناول الثوم النيء بشكل خاص أو إضافته إلى الأطباق المطبوخة في تقليل انزعاج المفاصل بمرور الوقت.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على نسبة عالية من البوليفينول، وخاصةً مادة إبيجالوكيتشين-3-جالات (EGCG)، والتي لها تأثيرات قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، ووفقًا لدراسة فإن هذه المادة في الشاى الأخضر يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب المرتبط بالمفاصل، ويمكن أن يساعد شرب الشاى الأخضر بانتظام في حماية الغضاريف وتقليل الالتهاب وتوفير تأثير تخفيف الألم اللطيف للأفراد الذين يعانون من مشاكل في المفاصل.

مرق العظام

مرق العظام غني بالكولاجين والجيلاتين والأحماض الأمينية، وكلها مفيدة للحفاظ على صحة المفاصل، حيث أن الكولاجين هو أحد المكونات الرئيسية للغضاريف، ويمكن أن يوفر تناول مرق العظام اللبنات الأساسية اللازمة لإصلاح المفاصل، حيث تدعم الأحماض الأمينية الموجودة في مرق العظام، وخاصة الجلايسين والبرولين، قدرة الجسم الطبيعية على الشفاء وتقليل الالتهاب.