الدفاع الجوي الروسي أسقط 14 طائرة مسيرة في مقاطعة روستوف

اعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف، يوري سليوسار، أن "قوات الدفاع الجوي الروسية نجحت في التصدي وإسقاط 14 طائرة مسيّرة باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية في منطقتي ميليروفو وتاراسوفو داخل المقاطعة". واشار الى أنه "وفقًا للبيانات الأولية التي قدمتها الجهات المعنية، لم تُسجل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية على الأرض، مع استمرار التحقق من التفاصيل".

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