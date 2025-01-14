تفاصيل إلغاء يونيفرسال ميوزيك فعالياتها بجوائز غرامي

شركة "Universal Music" تُصدر بياناً تؤكد من خلاله دعمها للضحايا

تأجيل الإعلان عن ترشيحات الأوسكار مرة أخرى ولا نيّة لتأجيل حفل غرامي

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يناير 2025 07:28 مساءً - أعلنت شركة"Universal Music" إلغاء جميع الأحداث والفعاليات والتي تتعلق بـبسبب حرائق لوس أنجلوس الضارية، كما قررت الشركة أن يتم تخصيص موارد ونفقات تلك الفعاليات للمساعدة في جهود الإغاثة المُقدَّمة لضحايا حرائق الغابات.وقالت الشركة خلال بيان: "لقد ألغينا اليوم جميع فعالياتنا المتعلقة بـ جوائز غرامي، بما في ذلك عرض الفنانين وحفل ما بعد جوائز غرامي، وسنُعيد توجيه الموارد التي كان من الممكن استخدامها في تلك الفعاليات، لمساعدة المتضررين من حرائق الغابات".وأضاف البيان: "نتوجه بخالص امتناننا إلى المُستجيبين الأوائل وموظفي الطوارئ، الذين يواصلون الأداء البطولي".وتعَد شركة "يونيفرسال ميوزيك" Universal Music هي المسؤولة عن إنتاج وتوزيع الأعمال الفنية لكبار النجوم حول العالم، ومن أبرزهم: آريانا غراندي، كيندريك لامار. وتُنظم الشركة عرضاً قبل حفل توزيع جوائز جرامي، والذي تعرض فيه الشركة أعمالها الجديدة، وتسلط الضوء على بعض أفضل فنانيها، والذين يتم ترشيحهم عادةً لعدة جوائز غرامي.يُذكر أن هوليوود تُعاني من حرائق الغابات التي ضربت ولاية كاليفورنيا منذ عدة أيام؛ حيث شهدت الأيام القليلة الماضية تأجيل العديد من العروض والحفلات، التي كان من المقرر إقامتها خلال تلك الفترة، وكان أولها حفل توزيع جوائز اختيار النقاد، الذي كان مقرراً له يوم الأحد الماضي 12 يناير، وتم تأجيله ليوم 26 يناير؛ ليأتي القائمون على حفل توزيع جوائز أوسكار بإعلان تأجيل الإعلان عن الترشيحات النهائية ليوم 19 يناير بدلاً عن 17، ومؤخراً تم الإعلان عن تأجيلٍ ثانٍ.وعلى الرغم من الكارثة التي حلت بولاية كاليفورنيا وما أصاب العديد من مدنها بحرائق الغابات، ترتب عليه إلغاء العديد من العروض والحفلات والفعاليات، كانت أكاديمية التسجيل قد أكّدت أن حفل توزيع جوائز غرامي الـ67 سيُقام كما هو مقرر في الثاني من فبراير.يمكنك قراءة: حرائق كاليفورنيا تهدد لافتة هوليوود الشهيرةوفي رسالة إلى الأعضاء، أكّد الرئيس التنفيذي، أن الحدث سيُقام في وسط مدينة لوس أنجلوس، وأكّد على التنسيق الوثيق بين الأكاديمية والسلطات المحلية لضمان السلامة العامة.ولكن من جانبها، أطلقت أكاديمية التسجيل ومؤسسة MusiCares حملة إغاثة حرائق لوس أنجلوس، والتي بدأت بتبرُّع بقيمة مليون دولار، وقد جمعت أكثر من مليوني دولار كمساعدات طارئة لمحترفي الموسيقى والمبدعين المتضررين من الحرائق.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".وللاطلاع على فيديو جراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".