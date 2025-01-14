انسحاب مخرج مسلسل محمد هنيدي وسامح عبد العزيز بدلاً عنه.. إليكم التفاصيل

وائل فرج يعلن انسحابه من شهادة معاملة أطفال

المخرج وائل فرج يعلن اعتذاره عن شهادة معاملة أطفال- الصورة عبْر حسابه بموقع فيسبوك

محمد هنيدي يجدد العمل مع المخرج سامح عبدالعزيز

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يناير 2025 07:28 مساءً - أعلن المخرجبشكل مفاجئ، اعتذاره عن استكمال عمله بمسلسل "" للفنانوالذي من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، بسبب أمور فنية، وذلك بعد شهر كامل من بداية تصوير العمل، الذي انطلق منتصف ديسمبر الماضي بعد فترة من التحضيرات والتعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة.وكتبفي منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك" يعلن به اعتذاره عن استكمال العمل بالمسلسل قائلاً: "أُعلن عن اعتذاري عن استكمال إخراج مسلسلي ""، وبالرغم من اختلاف وجهات النظر الفنية، إلا أنني فعلاً استمتعت بالعمل مع الفنان محمد هنيدي، اللي حبيته جداً على المستوى الشخصي. وشركاء النجاح في المتحدة للخدمات الإعلامية اللي بتمنالهم كل التوفيق والنجاح، إن شاء الله".يمكنكِ قراءة: خمسة نجوم يعودون إلى دراما رمضان 2025 بعد غياب سنواتوتدارك صنّاع مسلسل "" هذا الأمر على الفور، وقاموا بالاستعانة بالمخرج سامح عبدالعزيز بدلاً عن المخرج وائل فرج، والذي قام على الفور باستكمال تصوير مشاهد العمل بداية من أمسِ الإثنين 13 يناير، مع وضع خطة تصوير مكثفة للانتهاء من العمل بالتزامن مع عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025؛ خاصة أن العمل يدور في 30 حلقة وانطلق تصويره متأخراً بعض الشيء.ويعودللعمل مع محمد هنيدي مرة أخرى فى الدراما التلفزيونية بعدما قدّما سوياً مسلسل "" في عام 2018، والذي سجل آخر ظهور لـفى الدراما، وهو العمل المأخوذ عن رواية الكاتب يوسف السباعي، والتى تم تقديمها في فيلم يحمل نفس الاسم، وقام ببطولته: فؤاد المهندس وشويكار وسميحة أيوب وحسن مصطفى وعبدالرحيم الزرقاني. وإخراج فطين عبدالوهاب.مسلسل "" من تأليف محمد سليمان عبدالمالك. وإخراج سامح عبدالعزيز. وبطولة: محمد هنيدي، نهى عابدين، جيهان خليل، خالد أنور، صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، نهى صالح وعدد آخر من الفنانين. وتدور الأحداث فى إطار كوميدي؛ حيث يُجسد هنيدي شخصية محامٍ يُفيق من غيوبة لمدة 20 سنة، ويواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.اقرأي أيضاً ‏7 مسلسلات كوميدية في رمضان 2025: التفاصيل الكاملة‏أما المخرج سامح عبدالعزيز فيُعرض له حالياً في دُور السينما، فيلم ""، بطولة: محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفى أبوسريع، محمد جمعة، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى وعدد آخر من الفنانين. والفيلم من تأليف جوزيف فوزى وتدور أحداثه فى إطار تشويقي درامي لا يخلو من اللمحات الكوميدية.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».