الخليج اليوم .. اختطافات وتفجير منازل ونهب .. انتهاكات الحوثيين تتصاعد وسط اليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

صعّدت جماعة الحوثي من انتهاكاتها ضد سكان قرية حنكة آل مسعود في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء، وسط اليمن، عقب استكمال اقتحام القرية، بعد أكثر من أسبوع من الحصار والقصف بمختلف أنواع الأسلحة.

وقالت مصادر محلية، إن جماعة الحوثي المدعومة من النظام الإيراني شنت حملة اختطافات واسعة طالت أهالي القرية، حيث اختطفت حتى الآن 400 مدني على الأقل بينهم أطفال وشيوخ، ونقلت 360 معتقلا منهم إلى سجن إدارة أمن مديريات رداع في منطقة الكمب، و60 معتقلاً آخرين إلى السجن المركزي بمدينة رداع.

وأكدت المصادر، أن جماعة الحوثي فجرت منازل ثلاثة مواطنين هم علي أحمد الجوبلي المسعودي، ومحمد صالح الجوبلي المسعودي، ومحمد أحمد حسين المسعودي، وذلك بعد إحراقها أحرقت خمسة منازل بشكل كامل، وتفخيخ 6 منازل، إضافة إلى اقتحام ونهب أكثر من 11 منزلاً في القرية في إحصائية أولية.

وحذرت مصادر حقوقية من تنامي حدة الجرائم والانتهاكات الحوثية بحق أهالي القرية مع استمرار الجماعة في قطع شبكات الاتصالات وحجب خدمات الإنترنت عن القرية والقرى المحيطة بها بشكل كامل، خوفاً من كشف جرائمها بحق الأهالي التي تشمل التصفيات الجسدية والاختطافات والترحيل القسري.

وكانت جماعة الحوثيين قد اقتحمت، السبت، منطقة الخشعة التابعة لحنكة آل مسعود بقيفة رداع في محافظة البيضاء، بعد أكثر من أسبوع من الحملة والحصار المفروضين على المنطقة.

وبحسب شهود عيان، فإن حملة الحوثيين، التي استمرت أسبوعًا واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والطيران المسيّر، أدت إلى تفجير كلي لتسعة منازل، وتدمير جزئي لأغلب منازل حنكة آل مسعود في حاراتها وتجمعاتها السبعة (الصرم، السبلة، كبادة، القابل، القاع، رأس الشفا، المشواف).