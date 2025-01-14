الخليج اليوم .. محادثات جزائرية سعودية حول مخرجات اجتماع الرياض بشأن سوريا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أجرى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف محادثات مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، حول مخرجات اجتماع الرياض بشأن سوريا الذي انعقد مؤخرا بالمملكة.

وأكد بيان الخارجية الجزائرية أنه خلال المكالمة التي تلقاها وزير الخارجية الجزائري من نظيره السعودي، تحدث المسؤولان حول مخرجات اجتماع الرياض بشأن سوريا الذي انعقد يوم 12 يناير 2024.

وتناول الطرفان أيضا، تحضيرات النقاش رفيع المستوى حول الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، الذي سينظم في إطار الرئاسة الجزائرية الحالية لمجلس الأمن.

وتتولى الجزائر رئاسة مجلس الأمن الأممي لشهر يناير، وتنوي توظيفها لمواصلة ايصال صوت الدول العربية والإفريقية والقضية الفلسطينية للمجتمع الدولي والعالم أجمع.

واستضافت المملكة العربية السعودية يوم 12 يناير اجتماعا دوليا بمشاركة عربية ودولية واسعة لمناقشة تطورات المشهد السوري وبحث سبل دعم البلاد إنسانيا وسياسيا.

وأكدت الدول العربية والغربية خلال اجتماعها، مواصلة دعمها للحكومة السورية الجديدة في مواجهة التحديات.