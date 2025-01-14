الخليج اليوم .. الكويت.. إصدار بطاقات خاصة للمسحوبة جنسياتهم

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية، جابر الكندري تفعيل تطبيق "هويتي" لفئة المشمولين بسحب الجنسية وفق المادة الثامنة وذلك بناء على الكشوفات الواردة من وزارة الداخلية، وذلك بتوجيه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف.

ويتيح التطبيق الدخول الآمن على الخدمات الإلكترونية، فضلاً عن التوقيع الرقمي للوثائق والمعاملات الإلكترونية. وأكد الكندري في الوقت نفسه أنه في إطار تسهيل الإجراءات سوف تصدر البطاقات المدنية الجديدة الخاصة بهذه الفئة تباعاً ابتداء من شهر فبراير المقبل دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة.

سحب الجنسية من 4246

إلى ذلك، عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعاً برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقد الجنسية الكويتية من 4246 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء الكويتي.

وطبقاً لبيان الداخلية الكويتي، فإن حالات سحب الجنسية تضمنت: 1- فقد شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمواد (10 , 11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وعددهم (20) حالة (للازدواجية).