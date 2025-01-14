الخليج اليوم .. برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء السعودي: لا مكان للإرهاب في سوريا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

رأس العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، جلسة مجلس الوزراء السعودي، إذ تطرق المجلس إلى التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والعالمية، وأشاد بالمشاركة الدولية الواسعة في الاجتماعات الوزارية بشأن سوريا التي استضافتها السعودية؛ سعياً إلى بحث خطوات دعم الشعب السوري الشقيق على الصعيدين الإنساني، والاقتصادي، وتقديم العون والمساندة له في هذه المرحلة المهمة من تاريخه، ومساعدته في إعادة بناء سوريا دولة عربية موحدة مستقلة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت.

وفي الوقت ذاته، جدد مجلس الوزراء السعودي مطالبة المملكة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقوانين والأعراف الدولية، فضلاً عن التأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول وحدودها؛ للحد من تفاقم أزمات المنطقة ومحاولات تقويض المساعي الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل.

تخفيف معاناة المحتاجين

وتابع مجلس الوزراء السعودي جهود المملكة في مجال التنمية الدولية والإغاثة الإنسانية، وما تقدمه من دعم وإسهام للتخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين في شتى أنحاء العالم؛ إعمالاً بالواجب وانطلاقاً من المبادئ والقيم المستمدة من الدين الحنيف.

اتصالات القيادة

وفي السياق ذاته، اطلع مجلس الوزراء السعودي على مضمون الرسالة التي تلقاها الملك سلمان من رئيس جمهورية السنغال باسيرو ديوماي فاي، وفحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين تلقاهما ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، من رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، و رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية لويز إيناسيولولا.

التعاون السعودي - اليوناني

فيما تناول مجلس الوزراء نتائج استقبال ولي العهد لرئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، وما اشتمل عليه اجتماع مجلس الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين؛ من استعراض أوجه العلاقات الثنائية، وسبل تطوير التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.

لجنة مركزية أمنية

إلى ذلك، اعتمد مجلس الوزراء السعودي تشكيل لجنة مركزية دائمة عالية المستوى للجهات الأمنية الموجودة في المنافذ الجمركية، تتولى الإشراف على أعمال اللجان الأمنية في المنافذ البرية والبحرية.

ووافق مجلس الوزراء السعودي أيضاً على اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية في استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية.

والموافقة أيضاً على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ووزارة الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية في مجال مكافحة جرائم الإرهاب.