هدى الأتربي تكشف رسائل حماس الشارع لجديدها في العتاولة 2

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يناير 2025 07:28 مساءً - عبّرت الفنانة هدى الأتربي عن سعادتها الكبيرة بكمّ الرسائل والتعليقات انتظاراً لشخصية "دينا" في الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، والذي لمسته في الشارع أيضاً بكثافة بعد الإعلان عن بداية تصوير المسلسل؛ استعداداً للسباق الرمضاني لعام 2025.
وكشفت الأتربي عن أن الجزء الثاني لمسلسل "العتاولة" سيحمل العديد من المفاجآت في شخصية "دينا"، وقالت: "دينا هتفضل دلوعة طبعاً، لكن الجديد أنه في خط درامي أكبر للشخصية وكوميدي أحياناً، ومفاجآت أخرى في العمل".
يمكنك قراءة: هدى الأتربي تكشف لـ«الخليج 365» تفاصيل دَورها في نقطة سودة وتطورات شخصيتها مع العتاولة
مسلسل "العتاولة" من تأليف مصطفى جمال هشام. وإخراج أحمد خالد موسى.
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هدى الأتربي: لمستُ حماساً كبيراً من الناسكشفت الفنانة هدى الأتربي عبْر بيان صحفي عن أنها بمجرد إعلانها على منصات التواصل الاجتماعي، بداية تصويرها لأحداث المسلسل، لمست حماساً كبيراً من الناس في الشارع بمجرد تواجُدها في أيّ مكان، وسؤالهم لها عن الجديد الذي ستقدّمه "دينا" في الجزء الثاني من العتاولة، وداعبوها قائلين: "مستنيين قنبلة الجيل".
وكشفت الأتربي عن أن الجزء الثاني لمسلسل "العتاولة" سيحمل العديد من المفاجآت في شخصية "دينا"، وقالت: "دينا هتفضل دلوعة طبعاً، لكن الجديد أنه في خط درامي أكبر للشخصية وكوميدي أحياناً، ومفاجآت أخرى في العمل".
https://www.instagram.com/p/C3mOh3jImQu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/C3mOh3jImQu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/C3mOh3jImQu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنك قراءة: هدى الأتربي تكشف لـ«الخليج 365» تفاصيل دَورها في نقطة سودة وتطورات شخصيتها مع العتاولة
أبطال مسلسل "العتاولة 2"مسلسل "العتاولة 2" يشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم، من بينهم: أحمد السقا، طارق لطفي، فيفي عبده ،زينة، باسم سمرة، هدى الأتربي، ومصطفى أبوسريع وآخرون من الفنانين المشاركين فى الجزء الأول، بالإضافة إلى نجوم آخرين قد انضموا مؤخراً للجزء الثاني.
مسلسل "العتاولة" من تأليف مصطفى جمال هشام. وإخراج أحمد خالد موسى.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».