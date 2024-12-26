شكرا لقرائتكم خبر الهيئة السعودية للسياحة وشركة مؤثر للخدمات التسويقية توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز استراتيجيات التسويق الدولي عبر صنّاع المحتوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة السعودية للسياحة مذكرة تفاهم مع شركة مؤثر للخدمات التسويقية، إحدى الشركات المحلية الرائدة في هذا المجال، بهدف تعزيز الجهود للوصول إلى الشرائح المستهدفة في الأسواق الدولية، وترسيخ مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية.

وقد تم توقيع هذه المذكرة على هامش ملتقى صناع التأثير، الذي أُقيم في منطقة الدرعية بالعاصمة الرياض في الفترة من 18 إلى 19 ديسمبر 2024، وتتضمن المذكرة إجراء دراسات تسويقية لأبرز صنّاع المحتوى في الأسواق الدولية، بهدف تعزيز قاعدة بيانات الهيئة السعودية للسياحة، وترشيح مجموعة محددة من صنّاع المحتوى خلال عام 2025، يمكن التفاعل معهم في إطار الحملات الترويجية العالمية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة السعودية للسياحة لزيادة الوعي بالوجهات السياحية المميزة في المملكة، وتسليط الضوء على التجارب الثقافية والتراثية والطبيعية، مع التركيز على استهداف الأسواق الدولية باستخدام استراتيجيات تسويقية مبتكرة، كما تعكس هذه المذكرة التزام الهيئة بتطوير القطاع السياحي في المملكة، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في زيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع مصادر الدخل الوطني.