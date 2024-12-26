الهيئة السعودية للسياحة وشركة مؤثر للخدمات التسويقية توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز استراتيجيات التسويق الدولي عبر صنّاع المحتوى

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وقد تم توقيع هذه المذكرة على هامش ملتقى صناع التأثير، الذي أُقيم في منطقة الدرعية بالعاصمة الرياض في الفترة من 18 إلى 19 ديسمبر 2024، وتتضمن المذكرة إجراء دراسات تسويقية لأبرز صنّاع المحتوى في الأسواق الدولية، بهدف تعزيز قاعدة بيانات الهيئة السعودية للسياحة، وترشيح مجموعة محددة من صنّاع المحتوى خلال عام 2025، يمكن التفاعل معهم في إطار الحملات الترويجية العالمية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة السعودية للسياحة لزيادة الوعي بالوجهات السياحية المميزة في المملكة، وتسليط الضوء على التجارب الثقافية والتراثية والطبيعية، مع التركيز على استهداف الأسواق الدولية باستخدام استراتيجيات تسويقية مبتكرة، كما تعكس هذه المذكرة التزام الهيئة بتطوير القطاع السياحي في المملكة، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في زيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع مصادر الدخل الوطني.
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