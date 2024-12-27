الدكتور خالد النمر: البعض يمُدُّ الألف في “ولا الضالين” 10 حركات.. والصحيح 6 حركات فقط

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد الدكتور خالد النمر، أن هناك خطأ شائعًا بين بعض القراء في قراءة كلمة “الضالين” في سورة الفاتحة.

حيث يبالغ البعض في مد الألف لتصل إلى عشر حركات، وهو أمر غير صحيح وفق أحكام التجويد.

وأوضح الدكتور النمر أن المد الصحيح في كلمة “الضالين” هو بمقدار ست حركات فقط، أي بمقدار “يا موسى”.

وشدد على أن المبالغة في المد لا تُعتبر من التجويد الصحيح، مشيرًا إلى أن الإمام السخاوي رحمه الله قال في النونية:

“لَا تَحْسِـــــبِ التَّجْوِيـــــدَ مَــــدًّا مُفْرِطًا”.

وأكد الدكتور النمر أن هذا الخطأ لا يُبطل الصلاة، لكنه يدعو القراء إلى الالتزام بأحكام التجويد الصحيحة لتحصيل الأجر الكامل وتحقيق الانضباط في قراءة القرآن الكريم.

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