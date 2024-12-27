“المركزي الروسي” يخفض سعر العملات الرئيسية أمام الروبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 38 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليبلغ 99.2295 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 64 كوبيكًا، ليصل إلى 103.2997 روبلات, بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 13 كوبيكًا، ليبلغ 13.4716 روبلًا.

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