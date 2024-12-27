السعودية | الهيئة السعودية للسياحة توقّع مذكرة تفاهم لتعزيز إستراتيجيات التسويق الدولي عبر صنّاع المحتوى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّعت الهيئة السعودية للسياحة مذكرة تفاهم مع شركة وطنية للخدمات التسويقية، بهدف تعزيز الجهود للوصول إلى الشرائح المستهدفة في الأسواق الدولية، وترسيخ مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية.

وتتضمن المذكرة إجراء دراسات تسويقية لأبرز صنّاع المحتوى في الأسواق الدولية، بهدف تعزيز قاعدة بيانات الهيئة السعودية للسياحة، وترشيح مجموعة محددة من صنّاع المحتوى خلال عام 2025، يمكن التفاعل معهم في إطار الحملات الترويجية العالمية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة السعودية للسياحة لزيادة الوعي بالوجهات السياحية المميزة في المملكة، وتسليط الضوء على التجارب الثقافية والتراثية والطبيعية، مع التركيز على استهداف الأسواق الدولية باستخدام إستراتيجيات تسويقية مبتكرة، كما تعكس هذه المذكرة التزام الهيئة بتطوير القطاع السياحي في المملكة، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في زيادة إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع مصادر الدخل الوطني.

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