شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباريات الجولة السابعة للدوري المصري غداً.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

تفتتح غداً، الأحد، منافسات الجولة السابعة في دورى nile بإقامة مباراتين تجمع حرس الحدود مع طلائع الجيش، والزمالك مع الاتحاد السكندري.

وتقام جميع مباريات النسخة الحالية من الدوري المصري بين الساعة 5 أو 8 مساءً، في حين ستقام مباريات الجولة 17 فى الساعة التاسعة مساءً.

مواعيد مباريات الجولة السابعة للدورى المصرى

الأحد 29 ديسمبر

حرس الحدود & الطلائع..5 مساء

الزمالك & الاتحاد السكندري..8 مساء

الاثنين 30 ديسمبر

إنبى & الأهلى..5 مساء

الجونة & بيراميدز..5 مساء

زد إف سى & بتروجت..8 مساء

فاركو & سموحة..8 مساء

الثلاثاء

سيراميكا & المصري.. 3 عصراً

الأربعاء 1 يناير

مودرن سبورت & الاسماعيلى..5 مساء

غزل المحلة & البنك الأهلى..8 مساء



السابعة

القناة الناقلة للدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتوج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.