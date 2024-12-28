ترامب دعا المحكمة العليا لتعليق قانون يهدّد بحظر تطبيق "تيك توك"

دعا الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، المحكمة العليا إلى تعليق قانون يهدّد بفرض حظر على "تيك توك" عشية تنصيبه في 20 كانون الثاني إذا لم توافق شركة "بايت دانس" الصينية المالكة للتطبيق على بيعه.

ووجه فريق ترامب القانوني مذكرة إلى المحكمة العليا، مشيرا فيها الى أنّه "في ضوء حداثة هذه القضية وصعوبتها، ينبغي على المحكمة أن تفكر في تأجيل الموعد النهائي القانوني لمنح مساحة أكبر لمعالجة هذه المسائل" من أجل "إتاحة الفرصة للتوصّل إلى حلّ سياسي".

وأوضح محامو ترامب في مذكرتهم أنّ الرئيس المنتخب يعارض حظر التطبيق "في هذه المرحلة" ويريد حلّ هذه القضية حال تسلّمه منصبه في 20 كانون الثاني، أي غداة الموعد المحدّد لحظر تيك توك إذا لم توافق الشركة الصينية على بيعه.

وبحسب المذكرة فإنّ "ترامب لديه وحده الخبرة اللازمة لعقد صفقات، والتفويض الانتخابي، والإرادة السياسية للتفاوض على حلّ لإنقاذ المنصّة وفي الوقت ذاته معالجة مخاوف الأمن القومي التي عبّرت عنها الدولة".