السعودية | رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يكرم الفائزين بجائزة رئيس الجامعة للتميز في الأداء الجامعي في دورتها الخامسة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كرّم رئيس جامعة الملك عبدالعزيز ، الفائزين بجائزة رئيس الجامعة للتميز في الأداء الجامعي في دورتها الخامسة والتي تشرف عليها عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي وذلك يوم الخميس 26 ديسمبر 2024.

و حصلت كلية العلوم الطبية التطبيقية المركز الأول في فئة الكليات الصحية، في حين حققت المركز الثاني كلية التأهيل الطبي، أما المركز الثالث فكان نصيب كلية التمريض وفي فئة الكليات العلمية حققت المركز الأول كلية ،الحاسبات وتقنية المعلومات والمركز الثاني كلية التخطيط والعمارة وأما المركز الثالث حصلت عليه كلية علوم الانسان والتصاميم،.

وفيما يخص الكليات النظرية، فازت كلية الاتصال والاعلام بالمركز الأول، وكلية الحقوق بالمركز الثاني ، وفي فئة الكليات برابغ، حققت كلية الإدارة والأعمال المركز الأول، والمركز الثاني كلية العلوم والآداب وعن فئة المعاهد نال المركز الأول معهد اللغة الانجليزية ،و معهد الامير خالد الفيصل للاعتدال بالمركز الثاني

وتهدف الجائزة إلى تحفيز الكليات والمعاهد على تطبيق المعايير الوطنية والعالمية مع ما يوائم نظام الجامعات في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي والتصنيفات من خلال تحقيق (۱۰) أهداف تقاس بواسطة (٣٦) مؤشر للأداء

وتشمل مجالات التميز الجامعي في التالي العمل المؤسسي وضمان جودته المسؤولية المجتمعية، والبحث العلمي، والعملية التعليمية وشتان جودتها

ويأتي هذا التكريم في اطار دعم وتشجيع الكليات والمعاهد لتحقيق أعلى معايير الجودة على المستوى البرامجي والمؤسسي، وتتويجا للجهود التي بذلتها قطاعات الجامعة لتحقيق هذا الهدف.

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