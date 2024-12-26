شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: عام 2024 هو العام الأثقل فى سداد الديون والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، أن عام 2024 هو العام الأثقل في سداد الديون ، وبالرغم من هذا تم سداد ما يقرب من 39 مليار دولار من الديون المستحقة في 2024، موضحا إنه مع عودة الإنتاج التدريجي والاستكشافات، سنلبي في 2025 احتياجات الصناعة من الغاز .،

وقال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، أن الدولة تسعى لتسريع وتيرة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتمكين أكثر للقطاع الخاص، قائلا " لدينا ثقة كبيرة فى القطاع الخاص الوطنى لأنه هو اللى شايل الشيلة معانا"

وأكد أن الدولة مستمرة في الإصلاحات الهيكلية ، متوقعا أن يكون معدل النمو العام المقبل يتجاوز الـ 4%.

وأوضح أن الدولة حريصة على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الاستثمارات العامة ، موضحا أن أكثر من 80% من فرص العمل في الدولة المصرية من القطاع الخاص.

وتابع في لقاء عقده مع عدد من المستثمرين بمختلف القطاعات ، أن الدولة حريصة بالرغم من وجود تحديات على وجود مشروعات كبيرة لجذب الاستثمارات وتشجيع الاستثمارات