شكرا لقرائتكم خبر عن هشام طلعت مصطفي يقترح الاستعانة بشخصيات حققت نجاحات لحل أزمة الدولار والان مع تفاصيل الخبر

اقترح هشام طلعت مصطفي مصطفي رجال الأعمال، على الحكومة الاستعانة بالأشخاص والخبرات التي حققت نجاحات في قطاعات معينة لحل أزمة الدولار، مقترحا بتشكيل لجنة للنظر على الهياكل التمويلية للشركات ومدى قدرتها على استحمال الفائدة.

وأكد خلال لقاء مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء: "من التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد العجز الدولاري.. ونحتاج إلى حلول فعالة للتعامل مع هذا التحدي الكبير".