المجلس الوزاري لـ"التعاون الخليجي" دان الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان: ندعم سيادة لبنان وندعو لرفع العقوبات عن سوريا

أكد المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي، في بيان بعد اجتماع استثنائي بشأن سوريا، على "دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره"، مضيفًا "نشدد على أهمية دور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي".

ولفت المجلس إلى "ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان وندين الهجمات الإسرائيلية"، وقال "نشدد على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن لبنان".

وبشأن سوريا، دعا المجلس إلى احترام كافة الجهود الرامية لعملية سياسية شاملة في سوريا، ودان "الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا واحتلال المنطقة العازلة"، موضحا "أننا نؤكد على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية"، دعا إلى "رفع العقوبات المفروضة على سوريا".

إلى ذلك، أكد المجلس في بيانه على الوقوف الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني، وقال "نتطلع لنجاح جهود الوساطة القطرية المصرية لوقف إطلاق النار في غزة".