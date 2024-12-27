شكرا لقرائتكم خبر عن محامى سيف الجزيرى: أنذرنا الزمالك بفسخ التعاقد واللاعب تحمل الكثير والان مع تفاصيل الخبر

أكد أنيس بن ميم، محامى التونسى سيف الدين الجزيرى لاعب نادى الزمالك، أن المهاجم التونسى تحمل كثيرا داخل القلعة البيضاء ولم يحصل على مستحقاته لـ 7 أشهر، قبل أن يخطر النادى بفسخ عقده حال عدم تلقيه مستحقاته.

وقال بن ميم فى تصريحات عبر برنامج " ملعب أون تايم": "الجزيرى يمتلك عقدا جديدا ينتهى فى 2027 ويحق له المطالبة بمستحقاته كاملة فى العقد الجديد لو قام بفسخه بعد 15 يوما، اللاعب أرسل إنذاراً إلى النادى ويحق له فسخ تعاقده بعد 15 يوماً، سيف الجزيرى محترف ولم يحصل على مستحقاته منذ 7 أشهر ومن يتحمل هذا؟".

وأضاف محامى لاعب الزمالك: "رئيس الزمالك وعدنى بتسوية الأمور والتواصل معى لكن هذا لم يحدث، لذا كان يجب على اللاعب أن يحفظ حقه، وهناك اتصالات فقط مع أندية مصرية فى الوقت الحالي، لكن لم تصل إلى أن تصبح عروضا رسمية".

وتقدم الجزيري بإنذار رسمى إلى الزمالك يطالب فيه بالحصول على مستحقاته المتأخرة، وذلك قبل توجهه بشكوى إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".