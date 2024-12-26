الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: نؤكد دعم كل ما يعزز أمن لبنان وسوريا واستقرارهما

شدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، ‏في اجتماع استثنائي في الكويت لوزراء خارجية المجلس بشأن سوريا، على "أننا نؤكد دعم كل ما يعزز أمن لبنان وسوريا واستقرارهما".

وقال إن "الهجمات الإسرائيلية على سوريا انتهاك صارخ للقوانين الدولية"، مضيفًا "نشيد بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية المؤقتة".

‏وتابع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: "نشيد بالحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وندعو لتكريس لغة الحوار".