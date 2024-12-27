ميرنا وليد - بيروت - استذكرت الفنانة اللبنانية جاكلين الموسيقار الراحل فريد الأطرش، وذلك بمناسبة رحيله، التي صادفت يوم أمس 26 ديسمبر.

جاكلين كشفت عن المحبة التي جمعتهما وتحدثت ايضا عن موقف طريف.

الجدير ذكره ان الموسيقار فريد الأطرش يعتبر من أهم المطربين والملحنين في تاريخ الوطن العربي، وكان لقبه "ملك العود".

لحن فريد الأطرش أغلب أغانيه، وغنى أكثر من 224 أغنية لحنها، إلا أن أغنية واحدة لم يستطع غناءها بسبب بكائه المستمر.

كانت هناك علاقة قوية تربط فريد الأطرش بشقيقته الفنانة أسمهان، التي كان توأم روحها ورفيقها في مسيرتها الفنية.

بعد رحيل أسمهان، أصيب فريد الأطرش بصدمة كبيرة، لم يستطع أن يتعافى منها طيلة حياته، وظل دائماً يذكرها بمرارة.



كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- جاكلين تستذكر فريد الأطرش: "كان يحبني ويدللني" وتكـ شف عن هذا الموقف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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