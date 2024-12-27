جورجينا رودريغيز تتألق بإطلالة شتوية على الثلج.. سعر حقيبة يدها من CHANEL سيفاجئكم

ميرنا وليد - بيروت - تألقت عارضة الأزياء وصديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريغيز، في أحدث إطلالت عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت بلوك شتوي بغاية الروعة باللون الاسود أثناء إستمتاعها بوقتها على الثلج، مستعرضةً أنوثتها، بالغضافة إلى صور لها إلى جانب لطائرة الخاصة، و كانت تحمل حقيبة يد من دار أزياء CHANEL وصل سعرها إلى 14,793 دولار.
و في وقت سابق، قامت جورجينا رودريغز بزيارة الى المدينة التي أقامت فيها منذ ولادتها وكانت فرصة كي تحقق أحلام طفولتها الفقيرة فدخلت الى محل للحلويات وإشترت كل أنواع الحلوى التي كانت تتمنى شراءها خلال طفولتها ولم تتمكن بسبب فقرها وتناولت طعام الغداء في مطعم فاخر كانت تتمنى دخوله في طفولتها ووعدت نفسها أن تدخله في يوم من الأيام.
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