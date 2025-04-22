فرانس برس: وفد من حماس غادر الدوحة إلى مصر لبحث أفكار جديدة للتهدئة في غزة

أكد قيادي في حركة حماس لوكالة "فرانس برس"، أن "وفدا من الحركة غادر الدوحة متوجها إلى القاهرة لبحث أفكار جديدة للتهدئة في قطاع غزة".

واوضح أن "الوفد سيجري اجتماعات مع المسؤولين المصريين حول أفكار جديدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار"، مشيرا إلى أنه يضم "خليل الحية، رئيس الوفد المفاوض وعدد من القيادات".