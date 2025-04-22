الذهب يتخطى مستوى 3500 دولار للمرة الأولى في تاريخه

تخطّت أونصة الذهب عتبة 3500 دولار الثلاثاء للمرّة الأولى في تاريخها على وقع الحرب التجارية والتوتّرات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول التي أدّت إلى تراجع بورصة وول ستريت. وبلغ سعر أونصة الذهب عند الساعة 7,30 بتوقيت غرينيتش 3467,87 دولارا بعدما وصلت في وقت أبكر إلى 3500,10 دولار.

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