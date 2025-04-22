وزارة الصحة: 600 ألف طفل بغزة مهددون بالإصابة بشلل دائم بسبب منع الاحتلال إدخال التطعيمات

أكّدت وزارة الصحة الفلسطينية في ​قطاع غزة​، أنّ "الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمنع إدخال تطعيمات شلل الأطفال لليوم الأربعين على التّوالي، وهذا المنع يعيق جهود تنفيذ المرحلة الرّابعة لتعزيز الوقاية من شلل الأطفال".

وأشارت في تصريح، إلى أنّ "602 ألف طفل يتهدّدهم خطر الإصابة بالشّلل الدّائم والإعاقات المزمنة، ما لم يتم إدخال التّطعيمات"، مشدّدةً على أنّ "أطفال غزّة تتهدّدهم مضاعفات صحيّة خطيرة وغير مسبوقة، مع انعدام مصادر التّغذية السّليمة ومياه الشّرب".