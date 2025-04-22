أكّدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أنّ "الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمنع إدخال تطعيمات شلل الأطفال لليوم الأربعين على التّوالي، وهذا المنع يعيق جهود تنفيذ المرحلة الرّابعة لتعزيز الوقاية من شلل الأطفال".
وأشارت في تصريح، إلى أنّ "602 ألف طفل يتهدّدهم خطر الإصابة بالشّلل الدّائم والإعاقات المزمنة، ما لم يتم إدخال التّطعيمات"، مشدّدةً على أنّ "أطفال غزّة تتهدّدهم مضاعفات صحيّة خطيرة وغير مسبوقة، مع انعدام مصادر التّغذية السّليمة ومياه الشّرب".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: 600 ألف طفل بغزة مهددون بالإصابة بشلل دائم بسبب منع الاحتلال إدخال التطعيمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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