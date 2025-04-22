برنامج الأغذية العالمي اعلن تعليق المساعدات لنحو 650 ألف امرأة وطفل في إثيوبيا لنقص التمويل

أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه "سيضطر إلى وقف المساعدات التي يوزعها على 650 ألف امرأة وطفل يعانون من سوء التغذية في إثيوبيا في أيار بسبب نقص التمويل".

كما حذرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة من أن "3,6 مليون شخص سيحرمون في غضون الأسابيع المقبلة من المساعدات الغذائية ما لم يتم توفير التمويل على نحو عاجل".