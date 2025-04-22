فرانس برس: الجولة الثانية من المحادثات حول أوكرانيا ستجري الأربعاء في لندن

كشف مسؤول أوكراني لوكالة "فرانس برس"، أن "الجولة الثانية من المحادثات بين أوكرانيا وشركائها الغربيين للتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع روسيا ستعقد الأربعاء في لندن، دون كشف تشكيلة الوفد الأوكراني".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن "وفدا أوكرانيا سيتوجه إلى العاصمة البريطانية الأربعاء لإجراء محادثات مع ممثلين أميركيين وأوروبيين".