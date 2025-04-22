كشف مسؤول أوكراني لوكالة "فرانس برس"، أن "الجولة الثانية من المحادثات بين أوكرانيا وشركائها الغربيين للتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع روسيا ستعقد الأربعاء في لندن، دون كشف تشكيلة الوفد الأوكراني".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن "وفدا أوكرانيا سيتوجه إلى العاصمة البريطانية الأربعاء لإجراء محادثات مع ممثلين أميركيين وأوروبيين".
كانت هذه تفاصيل خبر فرانس برس: الجولة الثانية من المحادثات حول أوكرانيا ستجري الأربعاء في لندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.