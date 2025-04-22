"النشرة": مسيّرة إسرائيلية استهدفت "بيك آب" على الطريق بين الحنية وزبقين- قضاء صور

ذكر مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، بأنّ "مسيّرةً إسرائيليّةً أغارت بصاروخَين مستهدفةً آليّة "بيك آب" على الطّريق بين الحنية وزبقين في قضاء صور، وعلى الفور توجّهت فرق الإسعاف إلى المكان المستهدَف".

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