الكرملين: بوتين يعرب مجددا عن استعداده للتفاوض مع أوكرانيا

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جدد استعداده للتفاوض مع أوكرانيا، مؤكدًا في الوقت نفسه على ضرورة وقف الضربات التي تستهدف الأهداف المدنية.

وأكد الكرملين أنه "لا توجد خطط ملموسة لإجراء محادثات مع أوكرانيا".