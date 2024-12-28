شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة البروفة الأخيرة لبيراميدز قبل استضافة الترجى التونسى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز ، مع اللاعبين حول ضرورة التركيز في مواجهة الجونة بالمباراة المقبلة المقرر لها الاثنين في الجولة السابعة من مسابقة الدورى، وشدد المدير الفني على ضرورة التركيز في اللقاء وعدم الانشغال بمواجهة الترجى التونسى في دورى أبطال أفريقيا، مع الأخذ فى الاعتبار أن لقاء الجونة سيكون البروفة الأخيرة قبل مواجهة هامة أمام الفريق التونسى.

ويحل الترجي ضيفا على بيراميدز فى السادسة مساء الأحد 5 يناير المقبل، باستاد الدفاع الجوي، في رابع جولات دور المجموعات لدوري الأبطال.

ويدير المباراة الحكم الكونغولي جيسي نوكونكو، ويعاونه مواطنه ستيفين موتاسي الحكم المساعد الأول، ومالوندي تشاني الحكم المساعد الثاني، وأندريه كولسالا الحكم الرابع من دولة أفريقيا الوسطى.

ويراقب اللقاء محمد مؤمن علي من جيبوتي، ويراقب أداء الحكم رشيد سانوسي من سيراليون، والمنسق العام محمد جيندور من الجزائر، والمنسق الإعلامي محمد السيسي من مصر، وأودوشي إيفوجو من نيجيريا المنسق الأمني، ومحمد إسماعيل منسق حقوق البث من مصر.

وكان فريق الترجي التونسى حقق الفوز على بيراميدز بنتيجة 2 - 0 فى المباراة التى جمعتهما على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، فى ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.