هاني شاكر يقدم ليلة استثنائية على مسرح أوبرا دبي.. فيديو

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 ديسمبر 2024 11:49 صباحاً - أحيا الفنان هاني شاكر واحدة من أقوى حفلاته الغنائية على مسرح أوبرا دبي وسط حضور جماهيري كبير.

ووجه هاني شاكر رسالة للجمهور عقب انطلاق الحفل قائلا: “كل سنة وأنتم طيبين ويا رب السنة الجديدة تعود عليكم بالخير والسعادة والهنا والاستقرار".

وتألق هاني شاكر خلال الحفل بعدد كبير من أغنياته الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح ومن أبرزهم أغنية كل سنة وانت طيب وأغنية فرق في الإحساس، كما تفاعل معه الجمهور أثناء تقديم أغنية "نسيانك صعب أكيد".

هاني شاكر قدم أغنيات ألبومه الجديد “اليوم جميل”

وقدم الفنان هاني شاكر أغنيات ألبومه الجديد “اليوم جميل” الذي طرحه خلال شهر سبتمبر الماضي، عبر جميع المنصات الموسيقية، حيث ظهر فيه بستايل جديد.

ويتضمن الألبوم 9 أغاني هي: "يا ويل حالي"، و"أديتك ورود"، و"حمل الليالي"، و"تعباني حياتي"، و"اليوم جميل"، و"فيه حل"، و"مالكة كل حياتي"، و"عادي"، و"بستان شوك".

مشوار هاني شاكر الفني

قدّم الفنان هاني شاكر في بدايته 4 أفلام، في: فيلم "سيد درويش" عام 1966 من إخراج أحمد بدرخان، أدى فيه دَور سيد درويش في صغره. ظهر بعد ذلك مع عبدالحليم حافظ في أغنية "بالأحضان"؛ حيث كان من ضمن الكورال.

وكان الموسيقار محمد الموجي هو أول من اكتشف صوت هاني شاكر، وذلك عام 1972 عندما غنّى له أول أغنية بعنوان: "حلوة يا دنيا"، والتي قدّم بها الموجي هاني شاكر للجمهور لأول مرة في حفلة أقيمت في ديسمبر 1972 بمناسبة ميلاده العشرين. قيل إن هذه الأغنية بعدما سمعها الناس في الإذاعة، اعتقدوا أنها أغنية جديدة لـ عبد الحليم حافظ.

اتجه هاني بعدها إلى السينما عام 1973، وشارك في فيلم "عندما يغني الحب" مع عادل إمام وصفاء أبوالسعود.

وكان عام 1974 مميزاً في مسيرة هاني شاكر الفنية؛ إذ قدّم مسرحية "سندريلا والمداح"، وشارك في فيلم "عايشين للحب". كما أطلق أول ألبوم غنائي له بعنوان: "كده برضو يا قمر" الذي ضم 5 أغانٍ، منها أغنية الموجي "حلوة يا دنيا"، والأغنية التي تحمل اسم الألبوم والتي تُعتبر الأغنية التي عرّفت هاني شاكر بالجمهور.

في عام 1975 اشترك هاني شاكر في فيلم "هذا أحبه وهذا أريده"، الفيلم الذي لاقى نجاحاً جماهيرياً كبيراً. وعام 1981 كانت له تجربة مميزة؛ إذ شارك في مسلسل فوازير "الخاطبة" مع الفنانة نيللي.

وقدّم هاني شاكر خلال مسيرته الفنية أيضاً، حوالي 29 ألبوماً، وتجاوز عدد أغانيه أكثر من 600 أغنية منذ انطلاقته. من أشهر أغانيه: "علّي الضحكاية"، "ولا كان بأمري"، "يا ريتك معايا"، "حكاية كلّ عاشق"، "الحلم الجميل"، "قرّبنى ليك"، "بعدك ماليش"، "لسه بتسألي". أمّا آخر ألبوم له فصدر في هذا العام 2024 بعنوان: "اليوم جميل" والذي تكون من 9 أغانٍ ‏وظهر فيه الفنان هاني شاكر بلوك جديد أثار إعجاب جمهوره ومحبيه.

كما تعامل مع كبار الشعراء والملحنين في الوطن العربي، ومنهم: حسن أبوالسعود، مصطفى كامل، خالد البكري، صلاح الشرنوبي، بهاء الدين محمد، مجدي النجار وغيرهم.

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