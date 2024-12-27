بينهم نادين نجيم وماغي بو غصن .. شاهدوا احتفالات النجوم باستقبال العام الجديد !

نجوم يحتفلون بالعام الجديد بجلسات تصوير

نادين نجيم تتألق بالتايجر

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ميرنا جميل مع شجرة الكريسماس

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هيفاء وهبي تتألق بالأحمر

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سيرين عبد النور وسط الأشجار

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احتفالات عائلية للنجوم بالعام الجديد

ماغي بو غصن تزين شجرة الكريسماس

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كارول سماحة مع عائلتها بحضور إلهام شاهين

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عائلة عاصي الحلاني تحتفل بالعام الجديد

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دانييلا رحمة وناصيف زيتون يحتفلون من منزلهم

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مروان خوري وزوجته يحتفلان بالعام الجديد برفقة كلبهما

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 ديسمبر 2024 10:20 مساءً - عبر عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير عن سعادتهم وفرحتهم باستقبال العام الجديد، وودعوا عام 2024 كلا منهم بطريقته، فمنهم من احتفل في أجواء عائلية مع أسرته، ومنهم من استقبل العام الجديد بجلسة تصوير مميزة .وسوف نستعرض من خلال هذا الموضوع احتفالات النجوم واستعدادتهم للعام الجديد..استقبلت الفنانة اللبنانيةالعام الجديد بجلسة تصوير مميزة، ونشرت من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" عدد من الصور، ظهرت من خلالهم بكامل أناقتها بفستان تايجر ضيق ومكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها، وعلقت على الصور قائلة : "عام سعيد .. أحبكم جميعًا".كما حرصت الفنانة المصريةعلى الاحتفال بالعام الجديد، من خلال جلسة تصوير مميزة بفستان مخمل من اللون الأحمر بجانب شجرة الكريسماس، وشاركت الصور من خلال حسابها على "إنستغرام"، وعلقت عليها قائلة : "أنه من اللطيف أن نتذكر أن الكريسماس ليس مجرد يوم، ولكن شئ يمكننا حمله طوال العام".وأكملت : " أن تبتسم لشخص غريب.. أن نتصل بأحبائنا ونخبرهم أننا نفكر فيهم.. أن نمد يد العون لشخص محتاج.. أن نتذكر في الطريق هدايا ومنح الحياة لنا.. أتمنى أن تملأ روح المحبة قلبكم في موسم الأعياد هذا".وكعادتها تألقت الفنانة اللبنانيةفي استقبالها للعام الجديد، بجلسة تصوير مميزة، ظهرت فيها مرتديه فستان أحمر ضيق مزود بفتحة أمامية، واعتمدت تسريحة شعر مميزة ارتدت من خلالها أكسوار شعر يشبه الفيونكة، حيث بدت هيفاء كالهدية في العام الجديد، وعلقت على الصور قائلة : :"إجازة سعيدة للجميع".أطلعوا على هيفاء وهبي تشعل مواقع التواصل بجمبسوت من المخمل البنفسجي.. تابعي إطلالاتها الأخيرةوأيضًا تألقت الفنانة اللبنانيةبجلسة تصوير وسط الأشجار والثلج، وظهرت بفستان أحمر لامع، مع فتحة أمامية، واعتمدت مكياج أظهر جمال ملامحها ورقتها، وشاركت الجلسة عبر حسابها على "إنستغرام"، وعلقت على الصور قائلة : "ميلاد مجيد جميعًا".كما حرصت النجمة اللبنانيةعلى الاحتفال بالعام الجديد، حيث شاركت متابعيها وجمهورها من خلال حسابها على "إنستغرام"، عدد من الصور والفيديوهات من بيتها وهي تزين شجرة الميلاد، وعلقت على أحدي الفيديوهات قائلة : "أتاخرتوا بلشت قبلكم"، وفي فيديو آخر تعلق : "هذا أحلى شهر بالسنة".واحتفلت الفنانةبالعام الجديد مع عائلتها وأصدقائها الفنانةوالنجمة سميرة سعيدة في منزل كارول، وشاركت الفنانة إلهام شاهين عدد من الصور خلال الاحتفال عبر حسابها على "إنستغرام"، وعلقت على الصور قائلة : " أجمل حفل كريسماس كل سنه مع أجمل أصدقائى .. فى منزل أصدقائي و إخوتى الغاليين جدا على قلبى .. د. وليد مصطفى و زوجته الجميله الفنانه كارول سماحه".وأكملت إلهام شاهين : " بحبكم من كل قلبى و بتمنى لكم كل الخير .. و سميره سعيد منوره الدنيا .. و إيناس شاهين كمان .. ليله حلوه بوجود كل الحلوين .. سنه حلوه يارب على الجميع".كما احتفلت النجموعائلته بالعام الجديد من منزلهم، وشاركت زوجنه كواليت وابنته دانا، من خلال حساباتهم على "إنستغرام"، مجموعة صور بجوار شجرة الكريسماس، وعلقوا على الصور :"ميلاد مجيد".كما احتفل الثنائي النجمة اللبنانيةوزوجها المطرب السوري ناصيف زيتون، بأول عام جديد يجمعهما بعد زواجهما، ونشرا عدد من الصور معًا من خلال حساباتهم الشخصية على "إنستغرام"، وعلقا عليها قائلين :"ميلاد مجيد من عائلة زيتون".كما احتفل المطرب اللبنانيبالعام الجديد مع زوجته السيدة ندى برفقة كلبهما من منزلهما، وشاركت ندى عدد من الصور التي جمعتهما عبر حسابها على "إنستغرام"، وعلقت عليها قائلة : " كريسماس سعيد منا! أتمنى لكم الفرح والسلام والسعادة في العام المقبل".يمكنكم متابعة حصاد 2024: أبرز زيجات وحفلات زفاف المشاهير في 2024لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»