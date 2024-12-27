هذا ماقاله عمرو سعد على شائعات خلافاته مع محمد سامي وتوقف "سيد الناس" : أنا وسم سم متفقين

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 ديسمبر 2024 08:49 مساءً - رد الفنان عمرو سعد على ما تردد من شائعات حول وجود خلافات بينه وبين المخرج محمد سامي، أدت إلى توقف تصوير مسلسلهما "سيد الناس" والمقرر عرضه ضمن المارثون الرمضاني المقبل 2025، حيث نفى سعد الأمر تمامًا .
يُذكر أن الفنان عمرو سعد يعود من جديد للمنافسة بموسم دراما رمضان بعد غياب عن موسم دراما رمضان 2024، وكان قد قدّم آخر أعماله بالدراما التلفزيونية من خلال مسلسل "الأجهر" والذي تم عرضه عام 2023، وجسد بطولته أمام كل من درة، سيد رجب، ناهد السباعي، عمرو عبدالجليل، نور النبوي، أحمد صفوت، سارة سلامة، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، محمد جمعة، أنوشكا، محمود قابيل، مصطفى أبوسريع، ندى بهجت وجاء من إخراج ياسر سامي.
فيلم "الغربان" بطولة عمرو سعد، مي عمر، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، أحمد وفيق، جميل برسوم، عبد العزيز مخيون، صفاء الطوخي، فارس رحومة، لبنى ونس، وتأليف وإخراج يسن حسن، وتدور أحداثه في إطار من الحركة والتشويق، في أربعينيات القرن الماضي، خلال الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية عشية معركة (العلمين) حيث يدور صراع قوي بين أكثر من جهة.
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عمرو سعد عن محمد سامي : أنا وسم سم متفقينالفنان عمرو سعد نفى حدوث أي خلافات بينه وبين مخرج مسلسله "سيد الناس" محمد سامي، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث قال عمرو سعد : " لمن يقول اننا مختلفين ، بالعكس أنا وسم سم متفقين ، متشاركين ، علي الشغل سهرانين ، و ببنطلونات البيجاما ، بامر الله مسلسل سيد الناس اقوي مسلسل ٢٠٢٥ و ٢٠٢٦ و ٢٠٢٧ ، لاننا بنفكر في ٣ اجزاء".
تفاصيل مسلسل "سيد الناس"تدور أحداث مسلسل "سيد الناس" في إطار اجتماعي شعبي، وتأتي أحداثه خلال 30 حلقة، ويُشارك ببطولة المسلسل كل من عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، إلهام شاهين، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، منة فضالي، طارق النهري، ياسين السقا، وجارٍ التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في بطولة العمل الذي يكتبه الصحفي خالد صلاح وإخراج محمد سامي.
يُذكر أن الفنان عمرو سعد يعود من جديد للمنافسة بموسم دراما رمضان بعد غياب عن موسم دراما رمضان 2024، وكان قد قدّم آخر أعماله بالدراما التلفزيونية من خلال مسلسل "الأجهر" والذي تم عرضه عام 2023، وجسد بطولته أمام كل من درة، سيد رجب، ناهد السباعي، عمرو عبدالجليل، نور النبوي، أحمد صفوت، سارة سلامة، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، محمد جمعة، أنوشكا، محمود قابيل، مصطفى أبوسريع، ندى بهجت وجاء من إخراج ياسر سامي.
عمرو سعد يُقارب على الانتهاء من "الغربان"في سياق آخر قارب الفنان عمرو سعد، على الانتهاء من تصوير فيلم "الغربان"، والذي يعمل عليه منذ 3 سنوات تقريباً؛ إذ توقف المشروع أكثر من مرة، لأسباب إنتاجية، كما أنه يُعد من الأفلام ذات الميزانيات الضخمة من حيث التكلفة، كونه يُجسد إحدى القصص التي وقعت في الأربعينيات من القرن الماضي.
فيلم "الغربان" بطولة عمرو سعد، مي عمر، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، أحمد وفيق، جميل برسوم، عبد العزيز مخيون، صفاء الطوخي، فارس رحومة، لبنى ونس، وتأليف وإخراج يسن حسن، وتدور أحداثه في إطار من الحركة والتشويق، في أربعينيات القرن الماضي، خلال الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية عشية معركة (العلمين) حيث يدور صراع قوي بين أكثر من جهة.
https://www.instagram.com/p/C9zkOtfI0bf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/C9zkOtfI0bf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/C9zkOtfI0bf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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