هذا ماقاله عمرو سعد على شائعات خلافاته مع محمد سامي وتوقف "سيد الناس" : أنا وسم سم متفقين

عمرو سعد عن محمد سامي : أنا وسم سم متفقين

تفاصيل مسلسل "سيد الناس"

عمرو سعد يُقارب على الانتهاء من "الغربان"

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 ديسمبر 2024 08:49 مساءً - رد الفنانعلى ما تردد من شائعات حول وجود خلافات بينه وبين المخرج، أدت إلى توقف تصوير مسلسلهما "سيد الناس" والمقرر عرضه ضمن المارثون الرمضاني المقبل 2025، حيث نفى سعد الأمر تمامًا .الفناننفى حدوث أي خلافات بينه وبين مخرج مسلسله "سيد الناس"، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث قال: " لمن يقول اننا مختلفين ، بالعكس أنا وسم سم متفقين ، متشاركين ، علي الشغل سهرانين ، و ببنطلونات البيجاما ، بامر الله مسلسل سيد الناس اقوي مسلسل ٢٠٢٥ و ٢٠٢٦ و ٢٠٢٧ ، لاننا بنفكر في ٣ اجزاء".تدور أحداث مسلسل "سيد الناس" في إطار اجتماعي شعبي، وتأتي أحداثه خلال 30 حلقة، ويُشارك ببطولة المسلسل كل من، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، إلهام شاهين، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، منة فضالي، طارق النهري، ياسين السقا، وجارٍ التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في بطولة العمل الذي يكتبه الصحفي خالد صلاح وإخراجيُذكر أن الفنانيعود من جديد للمنافسة بموسم دراما رمضان بعد غياب عن موسم دراما رمضان 2024، وكان قد قدّم آخر أعماله بالدراما التلفزيونية من خلال مسلسل "الأجهر" والذي تم عرضه عام 2023، وجسد بطولته أمام كل من درة، سيد رجب، ناهد السباعي، عمرو عبدالجليل، نور النبوي، أحمد صفوت، سارة سلامة، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، محمد جمعة، أنوشكا، محمود قابيل، مصطفى أبوسريع، ندى بهجت وجاء من إخراج ياسر سامي.في سياق آخر قارب الفنان، على الانتهاء من تصوير فيلم "الغربان"، والذي يعمل عليه منذ 3 سنوات تقريباً؛ إذ توقف المشروع أكثر من مرة، لأسباب إنتاجية، كما أنه يُعد من الأفلام ذات الميزانيات الضخمة من حيث التكلفة، كونه يُجسد إحدى القصص التي وقعت في الأربعينيات من القرن الماضي.فيلم "الغربان" بطولة، مي عمر، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، أحمد وفيق، جميل برسوم، عبد العزيز مخيون، صفاء الطوخي، فارس رحومة، لبنى ونس، وتأليف وإخراج يسن حسن، وتدور أحداثه في إطار من الحركة والتشويق، في أربعينيات القرن الماضي، خلال الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية عشية معركة (العلمين) حيث يدور صراع قوي بين أكثر من جهة.يمكنكم متابعة بينهم يسرا وماجد المصري.. نجوم الفن يكشفون عن رأيهم في المخرج محمد سامي بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

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