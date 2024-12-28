حمو بيكا في قبضة الأمن: قضية تهز الوسط الفني!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تمكّنت الأجهزة الأمنية من توقيف مؤدي المهرجانات المصري حمو بيكا بعد اتهامه بحيازة سلاح أبيض، حيث تم العثور بحوزته على “مطوتين” في منطقة الزمالك بالقاهرة أمس (الخميس).

وتم اقتياده إلى ديوان قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأظهرت التحريات الأولية أن حمو بيكا كان هارباً من تنفيذ 3 أحكام قضائية ضده، وهو ما يُضاف إلى ملفه القانوني.

ونشر زميل بيكا، مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، صورة جمعتهما عبر حسابه في “إنستغرام” مع التعليق: “إن شاء الله خير يا رب يا حبيبي وتعدّي منها على خير يا بيكا يا رب”.

يُذكر أن حمو بيكا كان قد تم ايقافه من جانب نقابة الموسيقيين المصريين، ولكن في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي أعلن مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية في مصر، عن عودة حمو بيكا إلى الغناء.

وأكد كامل أنه في حال استخدم بيكا كلمات لا تناسب الذوق العام، فإنه سيتم إيقافه ومنعه من الغناء فوراً.

وشدّد نقيب الموسيقيين حينها على أهمية الالتزام بشروط وقوانين النقابة لجميع مطربي المهرجانات.

كما أكد أن مَن يخالف القانون سيتم إيقافه على الفور وإحالته الى التحقيق، مشدداً على أن أغاني المهرجانات في الوقت الحالي أصبحت خالية من المصطلحات التي لا تليق بالمجتمع المصري، والوحيد الذي خالف هذه القوانين هو حمو بيكا، حيث إنه عاد من جديد الى الغناء بشكل غير لائق.

ووجّه نقيب المهن الموسيقية تحذيراً لحمو بيكا بشطبه من النقابة إذا كرر السخرية على السوشيال ميديا بهدف “التريند”، على خلفية ترويجه لحفلاته الغنائية في أميركا.