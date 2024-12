مخرج "Home Alone" يتحدث عن أبرز مشاهد الفيلم

تفاصيل فيلم "Home Alone"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 ديسمبر 2024 08:49 مساءً - تحدث مُخرج الفيلم الشهيركريس كولومبوس عن أبرز مشاهد الفيلم والطريقة التي تم بها تصويره وهو مشهد "ما بعد الحلاقة" الشهير لبطل الفيلممؤكدًا بأنه كان "حادثًا كاملاً" خلال إستضافته في بودكاست جوائز "The Hollywood Reporter" الأخيرة.مخرج "Home Alone" يؤكد بأن ماكولي كولكين صاحب فكرة المشهدوأوضح المخرج كريس كولومبوس بإن مشهد "ما بعد الحلاقة" الشهير الذي تألق فيه الفنان ماكولي كولكين خلال أحداث الفيلم، كان أن يضع يديه على وجهه لعدة ثوانٍ بينما كان يصرخ في المرآة، مؤكدًا بأن ما حدث بعد ذلك في المشهد كانت فكرة الطفل حينها وبطل الفيلم ماكولي كولكين.مُضيفًا بأن إستخدام كريم ما بعد الحلاقة كان موجود في السيناريو، حيث كان من المفترض أن يضع الطفل كريم ما بعد الحلاقة على وجهه، ثم يرفع يديه على الفور ثم يصرخ، وكانت هذه هي التعليمات التي وجهها لـ ماكولي كولكين في المحاولة الأولى للتصوير، إلا أنه أبقى يديه ولسبب ما لا يعرفه، قائلًا بأن كولكين ربما كان متوترًا، ولم يحرك يديه عن خديه مما جعل فريق العمل يضحكون وقد احتفظ بالضحك في المعاينة الأولى للفيلم، وقد أحب الجمهور هذا المشهد.يُذكر أن فيلم "Home Alone" يعد من أبرز الأفلام العائلية التي حققت شهرة كبيرة على مستوى العالم، وأيضًا من أشهر الأفلام التي يحرص الجمهور على مُشاهدتها خلال فترة الأعياد وفترة الإحتفال بـ الكريسماس.وقد تم عرض الفيلم عام 1990 وتدور أحداثه حول طفل يُدعى "كيفن" يبلغ من العمر 8 أعوام ويتعلم كيفية الدفاع عن نفسه بعدما تنساه أسرته في المنزل عن طريق الخطأ وترحل لقضاء إجازة الكريسماس في فرنسا، وينجح الطفل في التصدي لمحاولة اثنين من اللصوص الأغبياء اقتحام المنزل لسرقته.وشارك ببطولة الفيلم ماكولاي كالكين، جو بيشي، دانيال ستيرن، كريستين مينتر ومن تأليف جون هيوز وإخراج كريس كولومبوس.

