مكياجك في حفل نهاية العام باللون البنفسجي.. اعتمديه على طريقة النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 ديسمبر 2024 11:49 صباحاً - احتلّ المكياج البنفسجي قائمة صيحات المكياج لعام 2024، وهو يعد خياراً مثالياً لحفل نهاية العام كونه يمنحك مظهراً احتفالياً ينبض حياة وأنوثة. فإضافة إلى أنه يتناغم مع جميع ألوان ودرجات البشرة، يمكنك اعتمادها بدرجات وأساليب متعدد بما يتناسب مع اللوك الذي ترغبين في التألق به، وبحسب ذوقك وشخصيتك. من المكياج السموكي، مروراً بالمكياج الثقيل وصولاً إلى المكياج الناعم، لا تترددي في اعتماد اللون البنفسجي كخيار أول في هذه السهرة المميزة، ما يجعل إطلالتك متفردة ومميزة، خصوصاً إذا كنت سترتدين فستاناً أبيض أو أسود أو فضي أو حتى بنفسجي.

ولإطلالة ساحرة تخطف الأنفاس، نرصد لك أساليب متعددة لاعتماد المكياج البنفسجي في سهرة رأس السنة، من وحي النجمات العربيات.

مكياج سموكي بنفسجي لامع من نجوى كرم

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المكياج السموكي هو سيد الاختيارات عندما يتعلق الأمر بالسهرات، فهو أحد أساليب المكياج الاحتفالية التي تبرز العين بطريقة دراماتيكة جذابة. وتلهمك الفنانة نجوى كرم مكياج عيون سموكي باللون البنفسجي اللامع يجمع بين القوة والنعومة في آن لتتألقي بأجمل إطلالة في سهرة رأس السنة. إليكِ طريقة تطبيقه بالخطوات:

اختاري لوناً بنياً فاتحاً أو بيج غامق وضعيه على عظمة الجفن كمحدد انتقالي. ضعي ظلاً بنفسجياً لامعاً متوسط اللون على كامل الجفن المتحرك باستخدام فرشاة مسطحة. امزجي الحدود باستخدام فرشاة مزج ناعمة لتحقيق تدرّج متناسق. طبقي ظلاً أسود على الزاوية الخارجية للجفن وامزجيه بلطف مع اللون البنفسجي. من ثم ضعي القليل على خط الرموش السفلي لمزيد من التحديد. استخدمي قلماً أو جل أيلاينر أسود لرسم خط رفيع على خط الرموش العلوية. ضعي كحلاً أسود داخل خط الماء العلوي والسفلي لزيادة الدراماتيكية، من ثم مرري عدة طبقات من الماسكرا لإبراز الرموش، وإذا رغبتِ في مظهر أكثر جاذبية، استخدمي رموشاً اصطناعية. استخدمي كريم أساس يناسب بشرتك، مع كونسيلر لتغطية الهالات. طبقي البرونزر والبلاشر لإبراز ملامحك، بعدها ضعي القليل من الهايلايتر على عظمة الخد وعند الزاوية الداخلية للعين. اختاري أحمر شفاه بلون طبيعي أو نيود، للحفاظ على التوازن مع مكياج العيون البارز.

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مكياج عربي قوي باللون البنفسجي من جيسي عبود

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أما إذا كنت من محبات الإطلالات الشرقية الحادة والقوية، فيمكنك أن تتألقي بمظهر احتفالي يحبس الأنفاس في حفل رأس السنة متبعة في طريقة الفنانة جيسي عبود في تطبيق مكياج عربي باللون البنفسجي، ما يبرز عينيها ويجعلهما أكبر حجماً وأكثر اتساعاً. إليك طريقة تطبيقه بالخطوات:

ضعي ظل عيون بدرجة فاتحة من البنفسجي (مثل البنفسجي اللافندر) على كامل الجفن. استخدمي ظل عيون بدرجة أغمق من البنفسجي (مثل البنفسجي الداكن أو البرقوقي) عند الزاوية الخارجية للعين وادمجيه جيداً. استخدمي ظلاً بنياً أو أسود لتحديد طية الجفن للحصول على مظهر عميق. أضيفي القليل من اللون الفضي اللامع على الزاوية الداخلية للعين لإضفاء لمسة من الإضاءة. ظللي الجفن السفلي باستخدام ظل العين البنفسجي، مع لمسة من الفضي اللامع في وسطه. ارسمي خطاً بالأيلاينر الأسود على طول خط الرموش العلوي والسفلي، وقومي بمد الخط قليلاً خارج الزاوية الخارجية للعين لإبراز الشكل العربي. من ثم حدّدي داخل العين ومدمعها بالكحل الأسود البارز. استخدمي ماسكارا كثيفة لتكثيف وإطالة الرموش، كما يمكنك إضافة رموش صناعية للحصول على مظهر أكثر قوة. أضيفي القليل من الهايلايتر على عظمتي الخد، أعلى الأنف، وزوايا العين لإضاءة وجهك. طبقي بلاشر بلون خوخي أو وردي بأسلوب واضح على الخدين لإضفاء تورد متألق وجذاب على بشرتك. استخدمي أحمر شفاه بدرجات محايدة، مثل النيود أو الوردي الفاتح، إذا كنتِ تريدين تركيزاً أكبر على العيون، أما إذا كنت تريدين مظهراً جريئاً، يمكنك اختيار اللون الزهري المحدد بالكونتور البني.

مكياج بنفسجي ميتاليك من شيرين عبد الوهاب

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لإطلالة احتفالية بامتياز في حفل رأس السنة، يمكنك اعتماد مكياج بنفسجي ميتاليك ومات في الوقت نفسه على طريقة الفنانة شيرين عبد الوهاب، فهو يبرز جمالك بأسلوب بارز ومتفرد. أما خطوات تطبيقه فهي كالتالي:

استخدمي القليل من الكونسيلر لإخفاء العيوب.

ظللي كامل الجفن العلوية وصولاً إلى الحاجبين باستخدام ظل العين النيوج المات، واتبعيه بطبقة رقيقة من ظل العين البنفسجي الفاتح، واجعلي الظلال مسحوبة إلى خارج العين.

طبقي ظل العين الميتاليك البنفسجي تحت العين، واجعليه مكثفاً وبارزاً، واسحبيه أيضاً إلى زاوية العين الخارجية.

مرّري الكحل الأسود داخل العين بحيث تحددين به مدمع العين وزاويتها الداخلية.

ضعي طبقات عدة من الماسكرا لإبراز العين، أو استخدمي الرموش المستعارة.

ضعي طبقة متساوية من كريم الأساس بتغطية متوسطة وبلون بشرتك نفسه/ وزعيها بالتساوي لتحصلي على لون بشرة موحد.

مرّري البلاش الزهري على طول الخدين.

ارسمي شفتيك بالكونتور البنفسجي الفاتح، واملئيهما باستخدام أحمر الشفاه بدرجة البنفسجي نفسها.

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