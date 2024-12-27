"أوجيرو": جباية فواتير الاتصالات تتوقف سنويًّا في 23 كانون الأول

أعلنت "أوجيرو" في بيان، أن "جباية فواتير اتصالات مشتركي الهيئة تتوقف سنويًّا يوم 23 كانون الأول لسبب جردة نهاية العام الماليّة، على أن تعود لطبيعتها في 2 كانون الثاني من السنة الجديدة. هذا الإجراء لا علاقة له بمشاكل في الفوترة، حيث أن الفواتير قد صدرت بالفعل، ولا بأرقام الفلكية تنافيًا مع ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام".

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