مي عمر متألقة باللون الأحمر.. وجمالها حديث الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية مي عمر الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص، وثقت من خلالها أحدث إطلالاتها بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



وقد إختارت مي الظهور بفستان قصير وضيق باللون الأحمر، بقصة مميزة من الأمام، ونسقت معه أقراط أذن باللون السيلفر.

ومن الناحية الجمالية، تركت مي عمر شعرها منسدل على كتفها وطبقت ماكياج ناعم يليق بها.

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة للممثلة المصرية مي عمر، ظهرت فيها تشبه نجمة كارتون ديزني "ياسمين" في مسلسل علاء الدين الكرتوني الشهير.

ونشرت مي عمر صورة لها بالفولار العربي أثناء زيارتها للمملكة العربية السعودية، على أنغام أغنية كارتون علاء الدين، وظهرت بملامح عربية جميلة.