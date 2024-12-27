شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يصارع الزمن من أجل تجهيز مستحقات الجزائرى بن حماسة والان مع تفاصيل الخبر

يسعى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، لتجهيز مستحقات الجزائرى محمد بن خماسة لاعب الفريق السابق، الذى حصل على حكم نهائي بأحقيته لـ373 ألف دولار حتى لا يتعرض النادى لوقف جديد للقيد.

وأصدرت المحكمة الرياضية "كاس"، قرارًا نهائيًا فى الاستئناف المقدم من المحامى السويسرى ألكسندر روفنين، وكيلاً عن النادى الإسماعيلى، ضد الحكم الصادر لصالح اللاعب الجزائرى محمد بن خماسة، بتسديد النادى الإسماعيلى للاعب مبلغ قدره 373 ألف دولار أمريكى فقط لا غير.

ويأمل مجلس الدراويش في تجهيز المبلغ قبل نهاية الوقت المحدد، بعدما رفض اللاعب فكرة التقسيط، ولكن هناك محاولات معه ووكيله من أجل إقناعه بهذا الحل، مع محاولات لتجهيز المبلغ.

ويعانى النادى الإسماعيلى من وقف القيد لمدة فترتين لسوء السلوك الرياضى مع اللاعبين والمدربين، ويتبقى منها فترة الانتقالات الشتوية القادمة بعد أيام بعد مرور الانتقالات الصيفية دون قيد.