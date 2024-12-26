رئيس بلدية القاع ناشد القوى الامنية تكثيف الدوريات للحد من عمليات السرقة المتكررة

ناشد رئيس بلدية القاع بشير مطر القوى والأجهزة الأمنية، "تكثيف الدوريات والمراقبة للحد من عمليات السرقة المتكررة في البلدة، حيث استغل بعض اللصوص ليلة عيد الميلاد، ونفذوا عمليات سرقة موسعة في البلدة وقاموا بسرقة أسلاك الكهرباء النحاسية، ما أدى إلى انقطاع التيار لفترة طويلة"، واشار الى ان "عصابة سرقت أكثر من 20 محولا كهربائيا، مما تسبب بخسائر مادية بلغت 150 ألف دولار أميركي، ولاحقا تم القبض على بعض السوريين المشتركين في السرقة، والمؤسف أن الأحكام لم تأت على مستوى الحدث، ولم يتم ترحيلهم".

ولفت في بيان الى انه "نظرًا للكلفة المادية الكبيرة التي تلحق بالمواطنين وشركة الكهرباء نتيجة هذه السرقات، نطالب الأجهزة الأمنية، لاسيما مديرية المخابرات وشعبة المعلومات، بتكثيف التحريات والمراقبة سواء من خلال المراقبة الهاتفية أو الميدانية بهدف القبض على هؤلاء المجرمين، ونطالب الأهالي بالسهر والانتباه والمساعدة في حال كانوا يعرفون أي معلومات عن السرقات أو تجار النحاس".

وشدد على انه "إذا استمرت هذه السرقات قد نضطر لاتخاذ إجراءات قاسية لحماية ممتلكاتنا، فالأمن والأمان حق لكل مواطن، ولن نتوانى عن الدفاع عنه بأي وسيلة مشروعة".