"سانا": وزير النقل السوري اجتمع مع نقابة مالكي الشاحنات المبردة في لبنان واستمع لمطالبهم

أفادت وكالة الأنباء السورية- سانا، بأن وزير النقل السوري في الحكومة الانتقالية بهاء الدين شرم اجتمع مع نقابة مالكي الشاحنات المبردة في لبنان. وكشفت الوكالة أن شرم استمع لمطالب النقابة المتعلقة بتنظيم عمل الشاحنات بين سوريا ولبنان. ويُذكر أنه قبل سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، أعلن وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في شهر أيلول عن موافقة الجانب السوري على تخفيض رسم عبور الشاحنات العاملة بالترانزيت عبر الأراضي السورية، والمحملة بكافة أنواع البضائع بنسبة مقدارها 50%.

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