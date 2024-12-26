السفير القطري أكد بعد لقائه الراعي استمرار بلاده في دعم لبنان: لضرورة إنتخاب رئيس في 9 كانون الثاني

أكد السفير القطري في لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على "عراقة العلاقات الثنائية بين البلدين، وبخاصة العلاقة الخاصة مع البطريرك الراعي".

ونقل خلال اللقاء تحيات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني الى الراعي.

ولفت السفير القطري الى "الضرورة الماسة لإنتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية في التاسع من الشهر المقبل"، مؤكدا " تعاون ودعم بلاده المستمر للبنان اقتصاديا وسياسيا وعسكريا".

كما استقبل الراعي وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال المهندس وليد نصار، مهنئا ب‍عيد الميلاد.

واوضح نصار، انه "بناء على طلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اطلع البطريرك على الاجتماعات التي عقدت في انقره مع الرئيس رجب طيب أردوغان ووزير الدفاع التركي حول ملف القرى المارونية في شمال قبرص".

وتم الاتفاق بين البطريرك الراعي والوزير نصار على تشكيل لجنة مصغرة تعمل على متابعة هذا الملف لما له من أهمية على الصعيدين الماروني واللبناني.