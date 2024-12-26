أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن إدارة العمليات العسكرية في سوريا تمكنت من القبض على اللواء محمد كنجو حسن بريف طرطوس. وأشارت القناة إلى أن إدارة العمليات العسكرية في سوريا تقول إن اللواء محمد كنجو حسن كان مسؤولاً عن المحاكم الميدانية في سجن صيدنايا العسكري.

كانت هذه تفاصيل خبر سكاي نيوز: إدارة العمليات العسكرية في سوريا تتمكن من القبض على اللواء محمد كنجو حسن بريف طرطوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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