"الجزيرة": بن غفير يقتحم المسجد الأقصى في أول أيام عيد الأنوار اليهودي

أفادت مصادر قناة الجزيرة، بأن "وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير اقتحم المسجد الأقصى في أول أيام عيد الأنوار اليهودي". وقالت المصادر إن القوات الإسرائيلية نشرت وحدة خاصة في باحات المسجد الأقصى لتأمين اقتحام بن غفير.

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