بري: سأبقي جلسة البرلمان مفتوحة بدورات متتالية لحين انتخاب رئيس للجمهورية

اشارت مصادر قناة "الحدث" نقلا عن رئيس مجلس النواب نبيه بري الى اننا تلقينا الدعم المطلوب من "الخماسية" والآن علينا القيام بواجباتنا. ولفتت مصادر الحدث نقلا عن بري، الى انه على الكتل النيابية تحمل واجباتها وتأمين النصاب المطلوب لانتخاب الرئيس، واردف "سأبقي جلسة البرلمان مفتوحة بدورات متتالية لحين انتخاب رئيس للجمهورية".

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