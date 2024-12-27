افادت وسائل اعلام اسرائيلية عن "مقتل إسرائيلية متأثرة بجراحها نتيجة عملية الطعن في مدينة هرتسليا". ونقلت وسائل اعلام اسرائيلية عن الشرطة تأكيدها ان "منفذ عملية الطعن من سكان الضفة الغربية ولم تكن هناك إنذارات بشأنه".

كانت هذه تفاصيل خبر اعلام اسرائيلي: مقتل إسرائيلية متأثرة بجراحها نتيجة عملية الطعن في هرتسليا ومنفذ العملية من سكان الضفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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