افاد مصدر أمني سوري لقناة "الجزيرة"، عن "القبض على فخري درويش مدير مكتب قائد لواء القدس في حلب". وكان قد افاد مصدر أمني سوري لقناة "الجزيرة"، عن "مقتل شجاع العلي المسؤول عن مجزرة الحولة بريف حمص والقائد بالدفاع الوطني بالنظام السابق".

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني سوري للجزيرة: القبض على فخري درويش مدير مكتب قائد لواء القدس في حلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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