قوى الأمن: توقيف شخص مطلوب للقضاء بجرائم مختلفة

افادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، "بأن شعبة المعلومات توصلت إلى تحديد مكان أحد المطلوبين للقضاء بموجب 5 ملاحقات قضائيّة بجرائم: مخدّرات، تهديد، التّسبب بإيذاء وجلب منفعة، وقد تبيّن أنّه يستخدم، في تنقلاته، بطاقة هويّة مغايرة، ويُدعى: ع. ش. (مواليد عام 1975، لبناني)".

واشارت الى أن "بتاريخ 20-12-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة الشّيّاح. وبتفتيشه ضبطت بحوزته بطاقة هويّة باسم مغاير. تم تسليمه إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص".